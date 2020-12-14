الإطاحة بداعشيين أشقاء في بغداد يعملان ضمن

2020/12/14 | 11:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاثنين، الإطاحة بإرهابيين اثنين أشقاء في بغداد، يعملون بما يسمى بـ"عسكر الجنوب" في تنظيم داعش"

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