قفزة باسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي في كربلاء

2020/12/14 | 11:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفزت اسعار صرف الدولار الامريكي، امام

الدينار العراقي في الاسواق المحلية

بكربلاء، اليوم الاثنين، (12/14/ 2020).

وسجلت أسعار البيع والشراء في محلات

الصيرفة لكل 100$ :

سعر بيع الدولار = 129.000 دينار.

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