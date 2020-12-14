عبد الغني الاسدي يصل إلى الفلوجة

2020/12/14 | 11:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني

الأسدي، الاثنين (14 كانون الأول، 2020)،

الى قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار.

وقال مصدر مطلع إن "الأسدي وصل الى قضاء

الفلوجة بمحافظة الأنبار، لبحث الاوضاع

الأمنية

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