اسعار النفط تشهد ارتفاعا جديدا والذهب يتراجع بفضل لقاحات كورونا

2020/12/14 | 11:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

شهدت اسعار النفط، الاثنين، ارتفاعا جديدا، لتعبر حاجز الـ50 دولار في الوقت الذي سجلت فيه اسعار الذهب انخفاضا بعد وصول اول شحنة من لقاحات كورونا الى الولايات المتحدة.

وسجل خام برنت اليوم (14 كانون الاول 2020) ارتفاعا بقدر 1.7% ليسجل 50.61 دولار للبرميل، فيما صعد الوسيط الاميركي 1.03% ليصل الى 47.15 دولار.

في الوقت ذاته تراجعت أسعار الذهب مع صعود الأصول عالية المخاطر بفعل بدء استخدام لقاح كوفيد-19، مما ألقى بظلاله على الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي والنقدي بالولايات المتحدة.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1833.21 دولار للأونصة، في حين تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% أيضا لتسجل 1838.10 دولار.

هذا وبدأت أمس الأحد أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من فايزر وبيونتك في الولايات المتحدة، مما رفع الأسهم الآسيوية.



لكن حد من خسائر الذهب تقارير عن خطة إنقاذ حجمها 908 مليارات دولار قد تقر اليوم بعد أن قال مشرع ديمقراطي كبير إن حزبه قد يكون مستعدا للتوصل إلى حل وسط.

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