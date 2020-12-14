الفتح: قرار إخراج الاميركان ثابت لكونه يتعلق بالسيادة الوطنية

2020/12/14 | 12:02 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الاثنين , ان قرار مجلس النواب بالزام الحكومة بانسحاب القوات الأجنبية بما فيهم القوات الامريكية ثابت ولن يتغيير سواء كان ترامب او بايدن على سدة الحكم في البيت الأبيض, مشيرا الى ان القرار يعبر عن اعادة الهيبة للعراق لكونه يتعلق بالسيادة الوطنية .وقال جابر في تصريح لـ / المعلومة /, انه ” من يعول على الرئيس الفائز بالانتخابات جو بايدن بان النظرة والعلاقة مع أمريكا ستتغير فانه واهم لكون الاستراتيجية الامريكية مبنية على الهيمنة على منطقة الشرق الأوساط والحفاظ على امن إسرائيل” .وأضاف ان ” قرار البرلمان الذي صوت على انسحاب القوات الأجنبية بما فيها القوات والقواعد الامريكية في العراق مازال قرار ملزما للحكومة ولن نحيد عنه لكونه يتعلق بالسيادة الوطنية”.وطالب جابر الحكومة العراقية بضرورة “تفعيل القرار سواء بقي ترامب او جاء الرئيس الفائز جو بايدن على راس الإدارة الامريكية ” .



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