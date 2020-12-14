أمير الكويت يصدر مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة

2020/12/14 | 12:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر، اليوم الإثنين، مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة، بعدما أعاد تعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، الذي قدم استقالة الحكومة في خطوة إجرائية عقب إجراء انتخابات برلمانية.

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