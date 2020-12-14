ملك البحرين يصدر مرسوماً بإنشاء قنصلية عامة للمملكة في الصحراء الغربية

2020/12/14 | 12:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسومًا بإنشاء قنصلية عامة للمملكة في مدينة العيون، عاصمة إقليم الصحراء الغربية، بعد أيام من إعلان الرئيس دونالد ترامب اعتراف أمريكا بسيادة المغرب عليه.وحسب نص مرسوم رقم (84) لسنة 2020 … Readmore

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