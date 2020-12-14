2020/12/14 | 12:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تعرضت قافلة تابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال (أميسوم) لهجوم، اليوم الاثنين، في العاصمة الصومالية مقديشو.وبحسب موقع “صومال غارديان” ، فإن القافلة تعرضت لانفجار أثناء مرورها في أحد أحياء العاصمة الصومالية.وبعد الانفجار، تم إطلاق النار على القافلة من قبل مجهولين، بحسب شهود عيان، ويجري حاليا التحقيق في تفاصيل الحادث.انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرض قافلة أممية لهجوم في مقديشو) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرض قافلة أممية لهجوم في مقديشو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).