ارتفاع اسعار الدولار في اقليم كوردستان

2020/12/14 | 12:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اسعار الدولار في اسواق اقليم كوردستان، فيما عزا احد تجار العملة السبب الى عدم استقرار الاوضاع في العراق.

واوضح شوان هادي، تاجر بالعملة في السليمانية لـPUKmedia: ان اسعار الدولار ارتفعت اليوم في اسواق اقليم كوردستان، موضحا، ان سعر 100 دولار بلغ 128 الف و500 دينار.

واضاف: ان ارتفاع سعر الدولار سببه عدم استقرار الاوضاع في العراق، وتأخير قانون الموازنة المالية لعام 2021، مؤكدا ان ارتفاع السعر يعود الى اوضاع بغداد وليس اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

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