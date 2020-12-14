النقل: عودة الرحلات الجوية إلى ألمانيا والدنمارك

2020/12/14 | 12:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن وزير النقل ناصر الشبلي، الاثنين، عودة الرحلات الجوية إلى المانيا والدنمارك اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، فيما رجح تسلم العراق طائرتين جديدتين من شركة ايرباص العام المقبل.

وقال الشبلي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية وتابعه "الاقتصاد نيوز"، إن "الاسطول العراقي لا بئس به، حيث يتكون من 31 طائرة"، لافتاً إلى أن هناك عقداً مبرماً مع شركة ايرباص، ومن المؤمل أن يتسلم العراق طائرتين جديدتين خلال العام المقبل".

وأضاف، أن "الرحلات الجوية إلى اوروبا بدأت منذ عام 2015 وتوقفت في العام الماضي، وأن الوزارة أبرمت عقداً مع احدى الشركات الاوروبية لاستئجار طائرة وتم استحصال الموافقات اللازمة بذلك"، متابعاً أنه "من المحتمل أن تبدأ الرحلات الجوية في 15 من الشهر الحالي (غداً الثلاثاء)، إلى الدنمارك والمانيا وتحديداً إلى كوبنهاكن وفرانكفورت وبرلين".

وكانت وزارة النقل أفصحت، في حزيران الماضي، عن مساعٍ جدية لإكمال متطلبات رفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية الممنوعة من دخول الأجواء الاوروبية بسبب وضعها في "القائمة السوداء" لعدم استيفائها معايير المنظمة الدولية للطيران المدني.

وكانت أوروبا قد حظرت الخطوط العراقية فوق أراضيها العام 2015 بسبب عدم استيفائها معايير المنظمة الدولية للطيران المدني، بعد أن طلبت وكالة سلامة الطيران الأوروبية "EASA" عام 2014 منع طيران الخطوط الجوية العراقية بشكل مؤقت لمخالفتها شروط ومعايير السلامة.

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