2020/12/14 | 12:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة- مباشر: أكد ماجد محمد حنتوش وزير الكهرباء العراقي ، أنه سيتم المضي في الربط الكهربائي مع الاردن ومصر، موضحاً ان التفضيل بين الدول يأتي وفقا لمصالح البلاد .وقال حنتوش، اليوم الاثنين، إننا في طور الربط الكهربائي مع الأردن بحدود 300 كم …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الكهرباء العراقي يؤكد المضي في الربط الكهربائي مع الأردن ومصر) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الكهرباء العراقي يؤكد المضي في الربط الكهربائي مع الأردن ومصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).