2020/12/14 | 12:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اكد الخبير الاقتصادي باسم انطوان، الاثنين، ان ارتفاع اسعار النفط العالمية سينهي ازمة العراق الاقتصادية، مبينا ان التعويل الكثير على صعود اسعار النفط سيسبب ازمة جديدة.وقال انطوان في تصريح لـ/المعلومة/ ان “وصول سعر النفط الى 50 دولار للبرميل الواحد سينهي الازمة الاقتصادية في العراق وينهي ازمة الرواتب”.واضاف ان “رفع سعر النفط لدولار واحد في السنة يعني انتهاء العجز بموازنة 2021 بقدر ترليون دينار وفي حال تقدير النفط بنحو 45 دولار للبرميل النفطي فان العجز سينخفض بشكل تلقائي”.وأشار انطوان الى ان “الحكومة مطالبة بعدم التعويل على ارتفاع اسعار النفط كثير بالتزامن مع عودة النشاط الاقتصادي العالمي وعليها ايجاد بدائل اقتصادية جديدة لتمويل العجز”.



انتهى/ 25د

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتصادي: ارتفاع النفط دولار واحد ينهي عجز ترليون دينار في موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقتصادي: ارتفاع النفط دولار واحد ينهي عجز ترليون دينار في موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).