2020/12/14 | 12:16 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشروع بعملية لغلق النوادي الليلية ومخازن المشروبات الكحولية في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/14 | 12:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشروع بعملية لغلق النوادي الليلية ومخازن المشروبات الكحولية في بغداد) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشروع بعملية لغلق النوادي الليلية ومخازن المشروبات الكحولية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).