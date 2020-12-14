ميسي يعادل رقم بيليه

2020/12/14 | 12:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

تمكن ليونيل ميسي، نجم برشلونة، من معادلة رقم الأسطورة البرازيلي بيليه بعد ان وصل إلى الهدف رقم (642) بقميص برشلونة في جميع المسابقات.

وقاد ميسي فريقه لفوز مهم على نظيره ليفانتي، بنتيجة (1-0)، في منافسات الجولة الـ 13 من عمر الدوري الإسباني، ونجح في إحراز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76، ليقود برشلونة لانتصار صعب وثمين، رفع به الفريق رصيده إلى 17 نقطة بالمركز الثامن.

وبحسب شبكة "سبورت ميدياست"، فإن ميسي بهدفه في شباك ليفانتي، وصل إلى الهدف رقم (642) بقميص برشلونة في جميع المسابقات، ليعادل رقم الأسطورة البرازيلي بيليه، الذي أحرز نفس العدد من الأهداف 642 بقميص سانتوس البرازيلي، والذي حمل الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف بقميص فريق واحد.

وكان بيليه قد حقق هذا الرقم في الفترة من 1965 عندما سجل هدفه الأول أمام كورينثيانز، إلى 1974 عندما سجل هدفه الأخير مع الفريق البرازيلي.

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