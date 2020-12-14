عملية أمنية لغلق 91 نادياً ليلياً ومخزناً للمشروبات الكحولية في بغداد

2020/12/14 | 12:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة الاستخبارات : الشروع بعملية امنية لغلق القاعات والنوادي اليلية ومخازن بيع المشروبات الكحولية غير المرخصة ببغداد

تنفيذا لتوجيهات المراجع الأمنية وقاضي التحقيق بشأن غلق القاعات و النوادي الليلية والمحلات الخاصة ببيع المشروبات الكحولية غير المجازة ،نفذت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الامن السياحي في وزارة الداخلية عملية امنية أسفرت عن غلق (٩١) موقعا من هذه الاماكن والتي لاتحمل موافقة رسمية بممارسة المهنة ومخالفة للتعليمات والضوابط القانونية بمناطق متفرقة من بغداد كما القت القبض على مالكيها .حيث اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.

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