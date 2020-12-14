القبض على متهمين ارتكبوا عملاً وحشياً بحق صبي شرقي بغداد

2020/12/14 | 12:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلام عمليات بغداد: القاء القبض على جناة ارتكبوا جرماً وحشياً بحق صبي شرقي القناة.

تمكنت قطعات قيادة عمليات بغداد من إلقاء القبض على جناة اغتصبوا صبي يبلغ من العمر (١٤) عاماً وتقييده ورميه بساحة متروكة.

إذ تمكنت قوة من الفوج الثالث في اللواء الاول في الفرقة الاولى شرطة اتحادية من العثور على الطفل (أ .م .ع) تولد ٢٠٠٦ يسكن منطقة الامين مقيد الايدي وعليه جروح بليغة.



وبعد الاستفسار منه تبين قيام أشخاص باختطافه واقتياده الى ساحة متروكة حيث قاموا باغتصابه وتعذيبه باستخدام آلة جارحة.

وبعد جمع المعلومات عن الجناة تم تشكيل فريق عمل تمكن بوقت قياسي من القاء القبض على الجناة وبعدها تم التعرف عليهم من قبل الطفل المجني عليه.



وتم تسليمهم للدوائر المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

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