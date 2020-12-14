الولايات المتحدة تقر أكبر فاتورة دفاعية للشرق الأوسط وتخصص أكثر من 600 مليون دولار للعراق

2020/12/14 | 12:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر فريق موقع "ميدل إيست آي" في واشنطن،

اليوم الاثنين، مقالاً موسعاً عن مشروع

قانون الدفاع الوطني الأمريكي والذي

يتضمن إنفاق دفاعي بقيمة 740 مليار دولار

للعمليات الخارجية في الشرق الأوسط من

بينها تخصي

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