بـ126 ترليون دينار.. 6000 مشروع متلكئ في العراق

2020/12/14 | 12:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية

هيثم الجبوري، الاثنين، ان بحدود ستة

آلاف مشروع متلكئ في عموم البلد، كاشفا

عن القيمة الاجمالية لاكمالها والتي

تبلغ نحو 126 ترليون دينار.

ونقلت صحيفة الصباح الحكومية

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