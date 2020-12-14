لجنة الاقتصاد النيابية: 70 بالمئة من إيرادات المنافذ تُسرق بفواتير مزورة

2020/12/14 | 12:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار

النيابية، الاثنين، ان نحو 70% من

ايرادات المنافذ الحدودية "تُسرق

بفواتير مزورة"، معلنة عن طرح مجموعة من

إصلاحات للخروج من الأزمة الاقتصادية

التي تمر بها البلاد حاليا، فضل

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