توضيح جديد من المالية النيابية بشأن رواتب الموظفين لعام 2021

2020/12/14 | 12:27 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، ان موازنة عام 2021 ستؤمن رواتب الموظفين خلال عام كامل، مشيرة الى وجود ثلاث قضايا أخرت التصويت على قانون الموازنة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح له، اليوم (14 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "الموازنة العامة للعام 2021 ستؤمن جميع وراتب الموظفين خلال عام كامل".

واشار الى ان هناك ثلاث قضايا أخرت التصويت على قانون الموازنة وارسالها الى مجلس النواب الأولى نسبة العجز الكبيرة والعمل على تخفيضها".

وبين ان القضية الثانية هو انتظار حصول اتفاق بين بغداد وأربيل حول المستحقات المالية وتسليم الإيرادات من قبل الإقليم"، مشيرا الى ان القضية الثالثة هو التوافق السياسي حول قانون الموازنة لضمان تمريرها داخل البرلمان".

وأكدت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق عزمها تضمين أكثر من 250 ألف درجة وظيفية بموازنة العام المقبل، فيما أشارت إلى أن الموازنة ستتضمن مستحقات قرار 315.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم في وقت سابق وضع خطة لتمرير موازنة العام المقبل.

وحذر نائب رئيس مجلس النواب، بشير الحداد، من تأخر ارسال موازنة 2021 الى البرلمان، مؤكدا ان ذلك سيؤخر رواتب الموظفين خلال الاشهر المقبلة.

وقال الحداد في تصريح سابق ان "البرلمان بانتظار وصول الموازنة من الحكومة لقراءتها واثرائها بالمناقشات لحين التصويت عليها".

واضاف ان "تعطيل الموازنة ستكون له تداعيات سلبية على الواقع المالي والاقتصادي في البلد" مؤكدا ان "ذلك سيؤخر توزيع رواتب الموظفين خلال الاشهر المقبلة".

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