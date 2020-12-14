الاتصالات تبدي استعدادها لتسلم ملف رخصة الجيل الرابع

2020/12/14 | 12:27 - المصدر: NRT عربية

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شبكة اتصالات

فوتو: ارشيف

منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت وزارة الاتصالات، الاثنين، استعدادها لتسلم ملف رخصة الجيل الرابع، فيما جددت مطالبتها بمنحها الترخيص لاطلاق خدمات الرخصة الرابعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 14 كانون الأول 2020، إن "الوزارة باشرت بربط الكابل الضوئي في عدد من المحافظات، لاقى استحسان و قبول المشتركين في هذه الخدمة، التي وفرت الانترنت السريع، وضمان الاتصالات، وكذلك منح ساعات اتصالات مجانية".

وأضاف أن "الوزارة قامت قبل أشهر بإعلان خدمات الكابل الضوئي لتحسين الخدمات، وتطالب بمنحها الترخيص لإطلاق الرخصة الرابعة الـ 4G المتطورة، لتقديم خدمات تفوق خدمات الـ 3G الحالية".

وأشار إلى أن "هذا الملف عالق في مجلس الوزراء، ومنذ عام ٢٠١٣ حتى هذه اللحظة الوزارة تطالب بإطلاق الرخصة الرابعة، وهي التي تمتلكها الشركات الثلاثة الأولى (كورك وعراقنا وآسياسيل)".

وأكد "استعداد الوزارة لتسلم ملف الرخصة الرابعة، وهي تمتاز بالجودة والنوعية والاتصالات والسرعة في سبيل توفير الإمكانات المتاحة للمواطن بصورة عامة".

وأوضح أن "الوزارة تمتلك قاعدة بيانات وبنى تحتية والبدالات والابراج، وكذلك تمتلك كوادر فنية عالية ومهندسين مختصين، وبالتالي لا ضير من تحديث البدالات والاستعانة بخبرات الشركات الاجنبية، من أجل ادخال افضل الخدمات لـ 4G".

وبين أن "جميع الخدمات يتم ادخالها عبر البنى التحتية الخاصة بالوزارة، ومن ثم تصل هذه الخدمات الى الشركات المختصة بتوزيعها إلى المواطنين".

ر.إ

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