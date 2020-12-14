2020/12/14 | 12:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]احتفل الأسطورة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بمباراته المئوية مع يوفنتوس الإيطالي، امس الأحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في مباراته الـ 100 مع يوفنتوس.. رونالدو يحرز هدفين ويسعى لتحقيق مئوية ثانية ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في مباراته الـ 100 مع يوفنتوس.. رونالدو يحرز هدفين ويسعى لتحقيق مئوية ثانية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).