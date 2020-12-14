PUKmedia يكشف اسباب تأخير اقرار الموازنة الاتحادية

2020/12/14 | 12:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة المالية النيابية يوم الاثنين، عن اسباب عدم وصول مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021، الى مجلس النواب، مؤكدة ان اقرار الموازنة سيؤمن رواتب الموظفين.

واوضح جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية لـPUKmedia: ان 4 اسباب وراء تأخير وصول قانون الموازنة الاتحادية، وهي، انتظار حصول اتفاق بين بغداد واربيل حول المستحقات المالية، عجز في الموازنة والعمل على تخفيضه، خلافات بين الكتل السياسية حول مشروع القانون، ومشاكل في وزارة المالية.

واكد انه في حال اقرار الموازنة ستكون رواتب الموظفين للعام 2021 مؤمنة،

PUKmedia خاص

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