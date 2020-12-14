خبير امني: نستبعد قيام مواجهة مباشرة بين ايران وامريكا لهذه الأسباب

2020/12/14 | 12:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..اسبعد الخبير الأمني صباح العكيلي , الاثنين , ان تكون هناك مواجهه مباشرة بين ايران والولايات المتحدة الامريكية لعدة أسباب, مبينا ان طيران القاصفة (بي 52 ) فوق أجواء منطقة الخليج استفزاز لاغير .وقال العكيلي في تصريح لـ / المعلومة / , ان “دخول القاصفة ( بي 52 ) لمنطقة الخليج وبمرافقة طائرات من دول التحالف مجرد استعراض واستفزاز للمنطقة”, مستبعدا “حصول مواجهة مباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة” .وأضاف ان “أي مواجهة بين مباشرة بين أمريكا وايران يعني نشوب حرب عالمية ثالثة وحتى ان دول الخليج لاترغب بهذه الحرب لكونها ستكون اول المتضررين اذا ما نشبت تلك الحرب ” .وأشار انه “من الممكن بل هناك معلومات لانريد الفصح عن مصادرها بوجود نية لضرب فصائل المقاومة واستهداف عدد من قادتها في العراق وسوريا واليمن ولبنان , الا انه في حال القيام بالاستهداف فستكون المصالح الامريكية في المنطقة تحت استهداف من قبل تلك الفصائل ” .



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