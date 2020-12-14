سرقة وقتل وخطف .. عمليات بغداد تقبض على عدة مطلوبين

2020/12/14 | 12:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الإثنين، القبض على متهمين بالإرهاب، والخطف، والسرقة، والتهديد في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 كانون الأول 2020) إنه "استمراراً لنهج قيادة عمليات بغداد بعملياتها الاستباقية في محاربة الإرهاب، والخارجين على القانون، والجريمة المنظمة، تمكنت قوة من فرقة المشاة السادسة من اعتقال متهم وفق المادة ٤٢١ (خطف) غربي بغداد، وتم تفتيش مناطق شمال بغداد والعثور على اعتدة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية تم رفعها بدون حادث".

وأضاف البيان، أن "الفرقة الحادية عشر أعتقلت عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، وحجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للتعليمات، والعثور على أسلحة واعتدة خلال عمليات بحث وتفتيش في مناطق شمالي بغداد وشرقها".

وبحسب البيان، "تمكنت قوة من الفرقة السابعة عشر وخلال جهد استخباري دقيق من القاء القبض على متهم وفق المادة 4 إرهاب جنوب بغداد، إضافة الى الاستمرار بزيادة فعالية المراقبة الأمنية من خلال نصب كاميرات المراقبة ضمن قاطع المسؤولية"، مشيرة إلى أن "الفرقة الاولى في الشرطة الاتحادية وفي رد فعل سريع ومباشر من اعتقال عصابة قامة بالاعتداء على طفل في قاطع الرصافة، واعتقال متهم بالتزوير، وضبط اعتدة مضادة للدروع خلال عمليات بحث وتفتيش في جنوبي بغداد فضلا عن واعتقال متهمين بترويج المواد المخدرة شرقي بغداد، إضافة الى ضبط عدد من العجلات التي لا تحمل أوراقا ثبوتية في جانبي الكرخ والرصافة".

ولفت إلى أن "الفرقة الثانية تمكنت من اعتقال متهم بإطلاق العيارات النارية على دار أحد المواطنين، ومتهم اخر بالتهديد، وثالث بالسرقة في الكرخ".

ودعت قيادة عمليات بغداد "المواطنين الكرام بإدامة التعاون والتواصل مع قواتنا الأمنية التي لا تدخر جهداً في حمايتهم، والسهر على راحتهم، وبالابتعاد عن ظاهرة العنف وحيازة الأسلحة غير المرخصة، التي تعرضهم للمساءلة القانونية".

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