2020/12/14 | 12:47 - المصدر: سفن سكاي

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمنية تعيد فتح ساحة الحبوبي أمام حركة المرور بعد أكثر من عام على إغلاقها 7 SKY TV.

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