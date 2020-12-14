2020/12/14 | 12:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

أعلنت وكالة الاستخبارات،اليوم الاثنين،الشروع بعملية أمنية لغلق القاعات والنوادي الليلية ومخازن بيع المشروبات الكحولية غير المرخصة ببغداد.

وذكر بيان للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات الأمن السياحي في وزارة الداخلية نفذت عملية أمنية أسفرت عن غلق (٩١) موقعاً من هذه الأماكن والتي لاتحمل موافقة رسمية بممارسة المهنة ومخالفة للتعليمات والضوابط القانونية بمناطق متفرقة من بغداد".

وأضاف أنه"تم إلقاء القبض على مالكيها واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية أمنية لغلق القاعات والنوادي الليلية غير المرخصة ببغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية أمنية لغلق القاعات والنوادي الليلية غير المرخصة ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).