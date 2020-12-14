2020/12/14 | 12:52 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 14 ديسمبر 2020 | 12:41 مساءً

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التربية تُحدد موعد الاختبار التحريري المستوى “الثاني” للقبول في مدارس الموهوبين

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