2020/12/14 | 12:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن العلماء الأمريكيون من إيجاد

طريقة للتوصل إلى طريقة لتدمير فيروس

كورونا في دقيقتين في سياق الأبحاث

المختبرية، وتم نشر النتائج في المجلة

البريطانية لطب الأسنان.

يمكن لمعاجين الأسنان التي تحتوي على

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معجون الأسنان يقتل فيروس كورونا في دقيقتين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معجون الأسنان يقتل فيروس كورونا في دقيقتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).