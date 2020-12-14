تعرض ناقلة نفط لانفجار من

2020/12/14 | 12:54 - المصدر: وكالة نون

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أعلنت شركة سنغافورية، الاثنين، عن

حدوث انفجار على متن ناقلة نفط تابعة

لها قبالة ميناء جدة السعودي.





وقالت شركة "حافنيا" في بيان إن الناقلة

"بي دبليو راين" التي تحمل علم سنغافورة

"تعرّضت لضربة من م

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