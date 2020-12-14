الاستخبارات تكشف تفاصيل عمليتين منفصلتين في بغداد

2020/12/14 | 12:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت وكالة الاستخبارات، الاثنين، بدء عملية أمنية لغلق القاعات والنوادي الليلية ومخازن بيع المشروبات الكحولية غير المرخصة ببغداد.

وذكرت الوكالة في بيان اليوم، 14 كانون الأول 2020، أن"مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات الأمن السياحي في وزارة الداخلية نفذت عملية أمنية أسفرت عن غلق (91) موقعا من هذه الأماكن والتي لاتحمل موافقة رسمية بممارسة المهنة ومخالفة للتعليمات والضوابط القانونية بمناطق متفرقة من بغداد".

وأضاف أنه "تم إلقاء القبض على مالكيها واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".

وفي عملية منفصلة تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات، من الإطاحة بإرهابيين أشقاء في بغداد ضمن مايسمى عسكر الجنوب بداعش، حيث جاء في بيان لها ان "مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في منطقة الرشيد الجنوبي ضمن محافظة بغداد".

وأوضحت أن"الإرهابيين هما شقيقان مطلوبان وفق احكام المادة 4 إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية واللذان عملا ضمن ما يسمى عسكر الجنوب بصفة مقاتلين تحت كنى (ابو ايمن وابو مهدي)".

وأشارت إلى انه "تم اتخاذ بحقهما الإجراءات القانونية لإكمال أوراقهما التحقيقية".

ر.إ

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