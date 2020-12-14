ديالى تعلن توقيع عقد المرحلة الثانية من تطوير طريق كركوك- بغداد

2020/12/14 | 13:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..اعلن رئيس المهندسين في ديوان محافظة ديالى خضر مسلم العبيدي، الاثنين، عن توقيع عقد المرحلة الثانية من تطوير طريق كركوك- بغداد بكلفة اكثر من 10 مليون دولار.وقال العبيدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مدير عام الطرق والجسور في وزارة الاسكان والبلديات حسين جاسم كاظم وقع عقد تنفيذ اعادة تاهيل ‏طريق الخالص ـ عظيم الجزء ب بطول 25 كيلو مترا على طريق بغداد ـ كركوك بكلفة 10,499 ‏مليون دولار بمدة انجاز 365 يوما ومن تخصيصات قرض البنك الدولي”‏‏ واضاف العبيدي ،ان”مراحل المشروع هي اعمال قشط وقلع وازالة طبقات الاسفلت المتضررة للجهتين الداخلية ‏والخارجية للممر والتعويض بفرش طبقات اسفلت جديدة وفرش كامل الطريق بطبقة اسفلت رابطة ‏معاملة بالبوليمير وانشاء قناطر انبوبية نصفية ومانهولات بالاضافة الى اعمال الاكتاف والاستدارات ‏مع صيانة صبة ومفاصل التمدد والاسيجة الحديدية لثلاثة جسور ضمن الطريق وتقوية الطريق ‏بالتبليط الجاشئ في مداخل السيطرة الامنية وتاهيل الطريق بالتخطيط والعلامات المرورية بانواعها “.وتعد هذه المرحلة هي الثانية ضمن خطة تطوير طريق كركوك- بغداد بعد وصول المرحلة الاولى للانجاز الكامل”.انتهى 25 ف

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