حصاد زراعي “تحت الحراسة المشددة” وسط المخاطر: فرق جوالة لإنقاذ موسم “الوادي الأخضر” في العراق

2020/12/14 | 13:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اكد عضو الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية محمد اركان، الاثنين، عن بدء جني محاصيل الوادي الاخضر شمال شرق ديالى باسناد من الجيش.

وقال اركان في تصريحات صحفية، ان” نشاط خلايا داعش الارهابي في بساتين قرى الاصلاح وام الحنطة ومناطق اخرى في ريف ناحية جلولاء( 80كم شمال شرق بعقوبة) واستهدافها المتكرر للمزارعين من خلال العبوات والقنص والكمائن ما دفع الى عزوفهم عن الوصول اليها واحتمال خسارتهم محاصيلهم التي تمثل قوت عوائلهم”.

واضاف اركان، مفارز من الجيش بدات بمرافقة المزارعين في بساتينهم لحمايتهم ضمن مفارز جوالة لجني الفواكه وتامين دخولهم وخروجهم دون اي مخاطر امنية على حياتهم مؤكدا بان اجراء الجيش انقذ موسم الوادي الاخضر في اشارة منه الى بساتين قرى ام الحنطة والاصلاح وبقية المناطق التي تضررت بفعل الارهاب”.

وتسببت هجمات داعش في بساتين قرى الاصلاح وام الحنطة ومناطق اخرى في عزوف المزارعين عن الوصول ال بساتينهم المترامية وعدم قدرتهم في جني الفواكه والتمور”.

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