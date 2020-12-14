توقعات ارتفاع الأمواج وحركة المد والجزر في ’بحر العراق’ لليومين المقبلين

2020/12/14 | 13:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير النشرة الجوية والبحرية لمحافظة البصرة، الإثنين، إلى فرصة لتشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر والليل، واعتدال نسبي في الموج وارتفاعه.

وقالت الشركة العامة لموانئ العراق في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 كانون الأول 2020)، إن "النشرة الجوية و البحرية المتوقعة لمحافظة البصرة ليوم غد الثلاثاء، تشير إلى طــقــس صحو مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة مع فرصة لتشكل الضباب في الصباح الباكر وفي الليل على الأجزاء الساحلية والجنوبية ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، حيث تصل الصغرى إلى 13، والعظمى إلى23".

وأضاف، "أما الرياح فستكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10 – 20) كم/ساعة، تنشط على فترات في المساء إلى (30 – 40) كم/ساعة، ومدى الرؤيــــة يتراوح ما بين (6 – 8) كم وفي الضباب أقل من (2) كم".

وأضاف، "في حين ستكون حالة البحر خفيفة إلى معتدلة الموج بارتفاع يتراوح ما بين (2 - 5 ) قدماً، بدرجة حرارة ماء تصل 18 درجة".

وتابع، "أما طقس الأربعاء فسيكون غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة ضعيفة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة إضافة إلى غبار مثار على بعض المناطق بسبب نشاط الرياح السطحية ودرجات الحرارة مقاربة إلى اليوم السابق، حيث تصل الصغرى إلى 16 والعظمى إلى 22".

أما الريـــاح فستكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة (15– 25) كم/ساعة، تنشط على فترات إلى (30 – 40) كم/ساعة لتصل احياناً إلى ( 55 ) كم/ساعة، ومدى الرؤيــــة (6 – 8) كم وفي الغبار او المطر (2 – 5)، وفقا لبليان.

وبين أن "حالة البحر يوم الأربعاء، ستكون معتدلة إلى عالية الموج بارتفاع يتراوح ما بين ( 3 - 6) قدم".

وأشار إلى أن "الريـــاح ستكون جنوبية شرقية (25 – 45) كم/ساعة، وتصل احياناً إلى ( 55 ) كم/ساعة".

واختتم، "ومن المتوقع أن تسجل درجة حرارة المياه يوم الاربعاء 18 درجة مئوية".

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