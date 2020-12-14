2020/12/14 | 13:18 - المصدر: سفن سكاي

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رئيس جهاز الأمن الوطني عبدالغني الأسدي يصل إلى قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس جهاز الأمن الوطني عبدالغني الأسدي يصل إلى قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار 7 SKY TV.

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