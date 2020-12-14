وزارة النقل: البرلمان يدعم عرض دايو الكورية بشأن ميناء الفاو

2020/12/14 | 13:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكدت وزارة النقل دعم أعضاء مجلس النواب للعرض المقدم من شركة دايو الكورية بشأن ميناء الفاو.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،اليوم الاثنين، إن "الوزارة حصلت على دعم من أعضاء مجلس النواب بشأن العرض المقدم من شركة دايو الكورية بشان الشروع بميناء الفاو الكبير".

واضافت ان "الشركة الصينية تعمل في مجال الناقل الكهربائي وغير مختصة ببناء الموانئ".

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