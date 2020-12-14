2020/12/14 | 13:23 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الأثنين 14 ديسمبر 2020 | 12:55 مساءً | عدد القراءات : 21

أول المبعدين من عش الصقور

كشف مصدر من داخل نادي القوة الجوية، ان المدرب أيوب اوديشو ابلغ الادارة عن اول المبعدين من صفوف الفريق.

وذكر المصدر إن “ادارة النادي ستعقد اجتماعاً مع الكادر التدريبي لبحث تداعيات النتائج السلبية الاخيرة والتي ادت الى ابتعاد الصقور عن الصدارة”.

واوضح أن “الكادر التدريبي وبالتنسيق مع الادارة ستقوم بإبعاد عدد من اللاعبين”، مشيراً إلى ان “اللاعب حسين محسن هو أول المبعدين من صفوف الفريق”.

يذكر ان نادي القوة الجوية افتقد نغمة الفوز لخمس مباريات متتالية.

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