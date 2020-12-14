تحالف الفتح ناعيا القدو: كان علماً نيابياً وممثلاً مخلصاُ لمكونه الشبكي

2020/12/14 | 13:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ببالغ الحزن والأسى ينعى تحالف الفتح النائب حنين القدو الذي وافاه الأجل اثر مرض عضال في مساء يوم الأحد المصادف 13122020.

إن الفقيد علم نيابي معروف وشخصية وطنية تحملت المسؤولية البرلمانية منذ البداية قبل سنوات طويلة وكان أمينا على أهداف شعبه وتطلعات أمته وبرنامج تحالفه الوطني في مشروع البناء ولم يبخل يوما بجهد أو نشاط رغم تقدمه في العمر إلا وأفاض به في مجلس النواب ومسيرة العمل الوطني وكان ممثلا مخلصا لأبناء المكون الشبكي الأعزاء مدافعا عنهم ومطالبا بحقوقهم وقد أدى ماعليه من مسؤوليات وطنية ومهمات نيابية بكل إخلاص وتفانٍ.

نقدم خالص عزائنا للشعب العراقي واخوانه في مجلس النواب وأسرته الكريمة سائلين المولى عزوجل أن يتغمد المغفور له بوافر الرحمة والرضوان في دار السلام وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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