تقرير جوي عن أمطار الغد وتوقعات بانخفاض الحرارة الى الصفر

2020/12/14 | 13:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، تقريراً عن الأمطار المتوقع هطولها غداً الثلاثاء.

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