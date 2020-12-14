صحيفة تتحدث عن وجود توافق مبدئي بين بعض الكتل بشأن تأجيل الانتخابات المبكرة

2020/12/14 | 13:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جلسة سابقة للبرلمان

فوتو: ارشيف

منذ 16 دقیقة

351 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف تقرير لصحيفة "العربي الجديد" الاثنين، عن توافق مبدئي حول الذهاب إلى تأجيل الانتخابات النيابية في العراق لنهاية العام المقبل، أو بداية العام 2022.

ونقلت الصحيفة عن قوى سياسية عراقية قولها في تصريحات تابعها ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 14 كانون الأول 2020، إن هناك "شبه اتفاق بين كتل رئيسية في البرلمان على تأجيل الانتخابات المبكرة، المقرر أن تجرى في السادس من حزيران المقبل، والتي تعد أحد أبرز مطالب المحتجين في البلاد".

أفاد نائبان في البرلمان أن "أربع قوى سياسية نافذة توافقت بشكل مبدئي على الذهاب إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية لنهاية العام المقبل، أو بداية 2022"، كما أشارا إلى أنه "تم إيصال ذلك لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الذي يصر على إجراء الانتخابات في المقرر، معتمدا على موقف المرجعية الدينية في النجف، فضلا عن بعثة الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وأميركا الداعمة لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد".



كما توقع أحد النواب " أن تؤدي التظاهرات الحالية في إقليم كوردستان الى تأييد الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني لتأجيل الانتخابات بسبب نقمة الشارع".

وبحسب الصحيفة تستند القوى الساعية لتأجيل الانتخابات، وجميعها من التي تعرف بأنها مدعومة أو مقربة من إيران، وأبرزها "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"الفتح" بزعامة هادي العامري، إلى رغبتها في ترتيب أوضاعها في مناطقها، خصوصا بعد تراجع شعبيتها في مدن جنوب ووسط العراق.



ويأتي هذا التوجه عقب موجة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد، منذ مطلع تشرين الأول من العام الماضي، وما رافقها من عمليات قمع وتنكيل، ما أثار نقمة الشارع على القوى السياسية الحاكمة في العراق.



وأشارت الصحيفة إلى انها حصلت على المعلومات عقب اجتماع ضم عددا من قيادات الصف السياسي الأول للقوى العربية الشيعية، عقد مساء الجمعة الماضي في بغداد، وتم خلاله تبني خيار تأجيل الانتخابات إلى نهاية العام المقبل أو مطلع 2022، ومن أبرز الكتل المؤيدة لهذا الطرح "دولة القانون"، "الفتح"، "الفضيلة"، "صادقون"، "عطاء" و"حركة إرادة".

من جانبه أكد القيادي في تحالف "الفتح" النائب غضنفر البطيخ، هذه المعطيات، مشيرا إلى أن "الانتخابات المبكرة لن تجرى في موعدها المحدد".

وأوضح أن "التوجه العام للقوى السياسية أنها ستكون بداية 2022 أي بعد انتهاء الدورة الانتخابية الحالية"، وتابع ان "هناك شبه اتفاق بين القوى السياسية الرئيسية على عدم إجراء الانتخابات المبكرة وإبقاء الوضع على ما هو عليه حاليا".

واعتبر البطيخ أن "تعطيل تمرير قانون المحكمة الاتحادية أمر مقصود، والهدف منه منع إجراء الانتخابات المبكرة، وهذا أمر متفق عليه بين غالبية القوى السياسية.



فكل السعي السياسي حاليا يهدف لمنع إقامة الانتخابات.



وإجراء الانتخابات ليس بيد الحكومة أوالمفوضية، بل هذا الأمر بحاجة إلى توافق سياسي، وبدون ذلك لا يمكن أن تجرى، خصوصا أن حل مجلس النواب العراقي بيد القوى السياسية التي تسيطر على النواب".

وتابع أن " الحكومة ومفوضية الانتخابات، لن تعطيان أي تطمينات واقعية لمنع التزوير والتلاعب في الانتخابات المقبلة، وهو ما يزيد المخاوف السياسية والشعبية منها".

أما النائب عن تحالف "سائرون"، رعد المكصوصي، فقد تحدث عما وصفها بـ"قوى الدولة العميقة التي لا تريد إجراء الانتخابات المبكرة"، معتبرا أن هذه القوى "تسعى الى تأجيل الانتخابات خشية من زوال دولتها العميقة، في حال جرت انتخابات عادلة ونزيهة وتغيرت فيها الكثير من الوجوه".

وبين المكصوصي، أن "المساعي الحالية لتلك القوى هي تأجيل الانتخابات، وتعمل الآن على عرقلة قانون المحكمة الاتحادية لزيادة عرقلة مهمة أن تجرى الانتخابات المبكرة.



فهي تدرك أنه لا يمكن إجراء أي انتخابات، من دون وجود هذه المحكمة، التي يحق لها حصراً المصادقة على نتائج أي انتخابات تجرى في البلاد.



كما عرقلوا قانون تخصيص الأموال لإجراء الانتخابات".

وكشف عن اتفاقات سرية بين بعض القوى السياسية، لتأجيل الانتخابات المبكرة".

وكان القيادي في تحالف "القوى العراقية" النائب عبد الخالق العزاوي، أكد في وقت سابق، أن "تأجيل الانتخابات المبكرة أمر وارد جدا، إذا لم يحسم قانون المحكمة الاتحادية ويعاد تشكيلها، بالإضافة إل تأمين الميزانية لمفوضية الانتخابات بالإضافة إلى طبيعة الأوضاع الأمنية، وتهيئة الظروف المؤاتية لإجراء الانتخابات بشكل نزيه وشفاف">

واعتبر الخبير بالشأن السياسي العراقي أحمد الشريفي، أن "إجراء الانتخابات غير ممكن بدون اتفاق سياسي كونها تتطلب حل البرلمان قبل شهرين من موعد الانتخابات.



لكن لغاية الآن لا يوجد أي اتفاق بهذا الصدد".

جدير بالذكر ان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، كان قد حدد السادس من حزيران المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة، وأكدت مفوضية الانتخابات استعدادها لتنظيم الاستحقاق في الموعد المحدد، حيث من المقرر أن يشارك في الانتخابات المقبلة أكثر من 25 مليون ناخب، من أصل نحو 40 مليون مواطن.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة تتحدث عن وجود توافق مبدئي بين بعض الكتل بشأن تأجيل الانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة تتحدث عن وجود توافق مبدئي بين بعض الكتل بشأن تأجيل الانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).