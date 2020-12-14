المنافذ الحدودية تعلن عن اتلاف مواد منتهية الصلاحية في مطار بغداد الدولي

2020/12/14 | 13:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ مطار بغداد الدولي عن اتلاف مواد مختلفة متروكة في مخازن الشحن في المطار لتجاوزها المدة القانونية لخزنها.

واضافت الهياة في بيان لها أنه “تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية أعضاؤها المخابرات والاستخبارات والشحن الجوي وشرطة الكمارك والكمرك المدني وممثل هيأة المنافذ الحدودية”.

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