بعد عشر سنوات على الثورة التونسية

2020/12/14 | 13:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخلصت تونس من نظام زين العابدين بن علي قبل عشر سنوات دون إصلاح النظام القضائي والجهاز الأمني، فيما يبقى الاقتصاد تحت سيطرة بعض المجموعات.

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