العبادي يحذر من إعادة النكبة الأمنية ويعلق بشأن الرواتب: كانت تصرف رغم انهيار النفط

2020/12/14 | 13:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]حذر رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الأحد، من إعادة "النكبة الأمنية والطائفية والإثنية" التي حدثت عام 2014 ، فيما أشار إلى أن حكومته كانت تصرف رواتب الموظفين رغم انهيار اسعار النفط و"الخزينة الخاوية" للدولة العراقية حينها.

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