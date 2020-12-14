جدول اعمال جلسة مجلس النواب الثلاثاء

2020/12/14 | 13:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس النواب، يوم غد الثلاثاء جلسته رقم 28 لمناقشة عدد من مشاريع القوانين.

وبحسب وثيقة حصل PUKmedia على نسخة منها، فأن المجلس سيعقد جلسته في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم غد الثلاثاء للتصويت واجراء القراءة لعدد من مشاريع القوانين.

وكان مجلس النواب قد عقد جلسته الثانية بالرقم 27 برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس، يوم الاربعاء المنصرم، بعد ان رفعت جلستها رقم 26 من اليوم نفسه، بعد ان اجرى القراءة الثانية لمشروع قانون تمويل نفقات إنتخابات مجلس النواب.

الجلستان تضمنتا الفقرات التالية:

1- التصويت على مشروع قانون انضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي لسنة 1990.

2- التصويت على مشروع قانون إلغاء القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر والتوصية العربية رقم 3 لسنة 1979 الملحقة بها.

3- التصويت على مشروع قانون انضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004.

4- القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.

5-القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام العراق إلى إتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007.

6- القراءة الثانية لمشروع التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم 136 لسنة 1980.

7- القراءة الثانية لمشروع قانون تمويل نفقات إنتخابات مجلس النواب.

8- القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام العراق إلى الإتفاقية الدولية في شأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث بالزيت لعام 1992.

9- القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام العراق إلى معاهدة التعاون بشأن براءات PCT لسنة 1970.

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