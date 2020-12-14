المنافذ الحدودية تتلف مواد مخالفة للقانون في مطار بغداد الدولي

2020/12/14 | 13:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أتلفت هيئة المنافذ الحدودية، الإثنين، مواد منتهية الصلاحية في مطار بغداد الدولي.

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 كانون الأول 2020)، إنه "تم ضبط وإتلاف مواد مختلفة متروكة في مخازن الشحن في مطار بغداد الدولي، لتجاوزها المدة القانونية لخزنها".

وأضاف، "وتم تشكيل لجنة من الجهات المعنية أعضاؤها المخابرات والاستخبارات والشحن الجوي وشرطة الكمارك والكمرك المدني وممثل هيأة المنافذ الحدودية".

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