خبير مالي يعلق على رفع صرف الدينار: لا احد يستطيع التكلم!

2020/12/14 | 13:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..اكد الخبير المالي احمد بريهي , الاثنين , انه من الخطأ اطلاق التصريحات بشأن رفع سعر صرف الدينار امام الدولار من قبل شخصيات لاتمت صلة بالبنك المركزي لكون هذا التوجه يعود للبنك المركزي حصرا.وقال بريهي في تصريح لـ / المعلومة / , انه ” لحد الان لا توجد أي معلومات تؤكد او تشير الى موضوغ رفع سعر الدينار امام الدولار الأمريكي واننا لانستطيع التكلم عنه وكذلك ليس من حق أي احد التعرض للموضوع لكونه متعلق حصرا بالبنك المركزي ” , مبينا ان ” رفع ” سعر الصرف له مسببات وموجبات يقررها حصرا البنك المركزي ” .وأضاف ان ” جميع دول العالم تتحاشى الحديث لمثل هكذا مواضيع حتى لاتثير التوقعات الى حدوث مشاكل ” , مشيرا الى ان ” اثارة الموضوع بالوقت الحاضر لربما قد تؤثر على معيشة الناس”.وكانت كشفت عن وجود مساعي لرفع قيمة الدولار مقابل الدينار بداية العام الجديد لتصل قيمة بيعهة في مزاد العملة إلى ١٤٥ وفي السوق إلى ١٥٠الف دينار.



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