مكتب القائد العام يعلن إطلاق حملة لزيادة الطاقات الخزنية للحبوب في صلاح الدين

2020/12/14 | 13:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي، الاثنين، عن إطلاق حملة لزيادة الطاقات الخزنية للحبوب في صلاح الدين.

وقال البياتي في حديث خص به السومرية نيوز، إنه "بناءً على توجيه القائد العام للقوات المسلحه المرحله ستنطلق المرحلة الرابعة لحملة زيادة الطاقات الخزنية للحبوب في سايلو الطوز بمحافظة صلاح الدين".وأضاف أن "الاعمال جارية الآن لتهيئة الموقع تمهيداً لنقل الكتل الكونكرتية، التي سيتم رفعها من العاصمة بغداد".

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