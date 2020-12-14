بالفيديو: وزارة النقل تكشف سبب اختيار الشركة الكورية دون الصينية لتنفيذ ميناء الفاو الكبير

2020/12/14 | 13:53 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت وزارة النقل اليوم الاثنين، سبب اختيار شركة دايو الكورية لتنفيذ ميناء الفاو الكبير دون الشركة الصينية، بعد الضجة التي اثيرت حول هذا الموضوع.

ونشرت الوزارة بيانًا لنواب لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية ولجنة النزاهة النيابية وعدد من النواب بعد لقاءهم مع وزير النقل حول ميناء الفاو الكبير وما دار في وسائل التواصل الاجتماعي حول الشركة الصينية”.

واوضحت الوزارة متمثلة بالشركة العامة للموانئ العراقية بان “الشركة الصينية غير متخصصة ببناء الموانئ وهي شركة تعمل بالمحولات الكهربائية والناقل الكهربائي ولم يقدم للوزارة اي عرض من شركة صينية متخصصة ببناء الموانئ”.

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