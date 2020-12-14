2020/12/14 | 13:54 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 14 ديسمبر 2020 | 01:40 مساءً

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محافظ كركوك يبحث مع مسؤولة اممية جهود دعم الاستقرار واعادة اعمار المناطق المحررة

بحث محافظ كركوك راكان الجبوري , مع لورا رومانازي مديرة مكتب كركوك لبعثة الامم المتحدة في العراق / يونامي / جهود دعم الاستقرار واعادة اعمار المناطق المحررة , وتقديم الخدمات للنازحين العائدين لمناطقهم المحررة مؤخرا .



واكد المحافظ خلال اللقاء :" اهمية الاستمرار بجهود اعادة اعمار المناطق المحررة وتنفيذ مشاريع تتناسب وحجم الدمار الذي اصاب بعض المناطق من ارهاب داعش واثناء العمليات العسكرية ".



واشار الى حرص ادارة كركوك على انجاح جهود اعادة الاستقرار واعمار المناطق المحررة ، مبينا اهمية زيادة التخصيصات المالية من المنظمات الدولية ، خاصة برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق ، لاعمار المناطق المحررة في محافظة كركوك .

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