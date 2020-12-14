عضوة بالطاقة النيابية تطالب بالتفاوض حول موضوع اوبك بلاس واعادة زيادة انتاج النفط

2020/12/14 | 13:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قالت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية زهرة البجاري، اليوم الاثنين، ان ارتفاع اسعار النفط مؤشر ايجابي للاقتصاد العراقي.

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